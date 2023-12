Blueface genera controversia por arrastrar y golpear a una fan durante concierto

El rapero perdió el control cuando agredió a una fan y pidió que que la patearan para “castigarla”.

Durante uno de sus más recientes conciertos en Estados Unidos, Blueface arrastró y golpeó a una fan por todo el escenario tras una supuesta agresión en su contra.

Según revelaron medios internacionales, la joven habría lanzado una bebida con hielos lo que provocó que el rapero perdiera el control y decidiera agredirla.

Tanto fue su enojo que terminó aventando a la mujer contra el piso y le pidió a su equipo que la patearan y pisaran “como castigo” por lo que había hecho.

Blueface really had Jaidyn fight a fan for throwing ice on him 💀 pic.twitter.com/ihOyPk3D7D

De acuerdo con el testimonio de otros fanáticos que asistieron al concierto, la novia del intérprete acusó a la mujer de haberle lanzado una bebida con hielos; sin embargo, ese momento no fue captado por ninguno de los asistentes.

A través de las redes sociales se hizo viral el video del momento en el que jaló a la mujer hacía él y la terminó arrojando al suelo para rápidamente ser pisoteada y por él y pateada por los que estaban alrededor suyo.

Las imágenes despertaron una ola de comentarios de indignación en contra el músico estadunidense, pues puso en riesgo la vida de la mujer al propiciar severos golpes.

Blueface is outta control. Pushed a female fan to the ground who allegedly threw ice on stage than had his team stomp her out. This was last night in Utah 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/KYr8ueWotA

— The Hood Therapist (@OhhMar24) December 17, 2023