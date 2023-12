Marvel reacciona luego que Jonathan Majors fuera declarado culpable

El actor de 34 años fue protagonista de "Creed III" y "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

La estrella de Marvel, Jonathan Majors fue declarado culpable de agresión y acoso por atacar a su entonces novia en un automóvil. No obstante, el jurado, determinó que no era culpable de otros dos cargos que requerían que los fiscales demostraran que había actuado con intención.

El actor de 34 años es protagonista de Creed III y Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Fue acusado de estrangulamiento, agresión y acoso contra una mujer tras una llamada a la policía por una disputa doméstica el 25 de marzo.

Tras los resultados, Marvel Studios decidió cortar lazos con Jonathan Majors.

La noticia ha dejado a los fanáticos sorprendidos y se avecinan cambios en la próxima entrega de los Avengers, según informó el medio estadounidense “The Hollywood Reporter”.

Marvel y Disney tomaron la decisión de cortar lazos con el actor, y como prueba de ello, las empresas decidieron cambiar el nombre de la película que tenía a Majors como protagonista, originalmente titulada “Avengers: The Kang Dynasty”. Ahora, la película será conocida como “Avengers 5”.

Esta determinación ha generado diversas reacciones entre los fanáticos. Mientras algunos apoyan la decisión de la compañía, otros se preguntan cómo se abordará la ausencia de Majors en el papel principal de la próxima entrega de la saga.

