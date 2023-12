Famoso actor sufre aparatoso choque y el momento quedó en video

De acuerdo a los reportes, el artista escénico habría estado conduciendo a exceso de velocidad antes del impacto.

Los accidentes están a la orden del día y no importa si se trata de reconocidas personalidades, los percances están a la orden del día y así ha quedado comprobado luego de que un famoso actor protagonizó un accidente que se ha colocado como el centro de atención ante los reflectores dedicados al espectáculo.

Se trata de un reciente choque provocado por la estrella internacional Michael B. Jordan, de 36 años, quien iba conduciendo su Ferrari a exceso de velocidad, lo cual derivó en un fatídico accidente que por fortuna no tuvo consecuencias mortales para ninguna persona involucrada.

De acuerdo a los expertos emitidos por medios de comunicación estadounidenses, el percance vial tuvo lugar en la primera semana de diciembre, sin embargo, los videos de lo ocurrido comenzaron a ser difundidos en días posteriores al suceso, mismo que habría ocurrido en las calles de Hollywood.

A través de videos de seguridad grabados en las calles de este famoso barrio en Los Ángeles, California, se puede ver cómo el famoso iba conduciendo su Ferrari azul a alta velocidad antes de impactar con un vehículo que se encontraba estacionado. Hasta el momento no se sabe de repercusiones legales en contra del actor de “Creep”, quien tampoco ha salido a dar declaraciones respecto a lo sucedido.

Video shows Michael B Jordan crashing in his Ferrari while racing. 😳‼️ pic.twitter.com/r9StcCPljl

— DramaAlert (@DramaAlert) December 16, 2023