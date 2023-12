Esposa de Kanye West deja poco a la imaginación con look totalmente transparente

Bianca Censori, pareja de Kanye West, ha vuelto a dar de qué hablar al dejar poco a la imaginación con un traje transparente en Art Basel Miami.

Publicidad

Bianca Censori dio a los asistentes de Art Basel Miami un espectáculo cuando salió con otro traje transparente. Según un vídeo obtenido por TMZ, la arquitecta dejó muy poco a la imaginación cuando ella y Kanye West llegaron casualmente a una galería en Miami.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bianca Censori (@bianca.censori_official)

La también modelo de 28 años mostró con orgullo sus atributos en un Body Nude, que combinó con tacones transparentes. También continuó con su reciente tendencia de estilo de Dubai al complementar su look revelador con un sombrero de piel y un animal de peluche blanco que parecía ser un oso polar.

A pesar del impresionante conjunto de Censori, testigos presenciales dijeron al medio que la pareja, que se casó en diciembre de 2022, hizo una entrada relativamente discreta junto a varios guardias de seguridad.

“Pienso que esta chica se cree Kim Kardashian”, “Vulgar, nunca podría compararse con Kim”, “No necesita vestirse así para llamar la atención es muy hermosa”, “Si tuviera el dinero que ellos tienen, de verdad me luciría con mis look y no esto”, “Qué sentido tiene enseñar el cuerpo a todo el mundo”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

KANYE WEST & BIANCA CENSORI HAVE BEEN SPOTTED AT DAY 3 OF ART BASEL IN MIAMI 🏖️🇺🇸 pic.twitter.com/GUY6Jzq4Eu — Ye Fandom (@YeFandom) December 10, 2023

Los hijos de Kim Kardashian aparecen con Bianca Censori

Ajenos a los rumores, Kanye West y Bianca Censori se han dejado ver también en Londres, luego de que algunos medios estadounidenses hicieran eco de una supuesta crisis en su matrimonio.

Ahora la pareja se ha dejado ver como pocas veces suele hacerlo: en compañía de tres de los cuatro hijos de Kanye West, lo que no solo deja en evidencia que su matrimonio sigue en pie, sino que además va por muy buen camino.

Con ellos, Censori también dejo claro que existe una excelente relación entre los hijos de Kim Kardashian y ella.

Lee también: ►Daddy Yankee y Don Omar se reconcilian tras varios años de tensa rivalidad

Mira también:

Publicidad