Actriz de “The Big Bang Theory” es diagnosticada con terrible enfermedad

Se difundió un video en redes sociales en el que se puede ver a la actriz en una cama de hospital.

La serie “The Big Bang Theory“ sigue cautivando al público con cada uno de sus personajes; sin embargo, la noticia sobre una de sus actrices ha generado gran preocupación entre los fanáticos. Se trata de Kate Micucci, de 43 años, quien reveló a través de un video en TikTok que le diagnosticaron cáncer de pulmón y que se sometió a una cirugía para extirpar el tumor.

Conocida por su papel de Lucy en la aclamada serie, la actriz compartió un video en su cuenta de TikTok desde la cama de un hospital, donde explicó que se sometió a la cirugía después de recibir el diagnóstico de cáncer de pulmón. Detalló que se detectó a tiempo, lo que le permitirá continuar con su tratamiento y proceso de recuperación.

“Hola a todos, esto no es un TikTok, es un ‘sick tok’. Estoy en el hospital, pero es porque ayer me operaron de cáncer de pulmón. Lo detectaron muy temprano. Es realmente extraño porque nunca he fumado un cigarrillo en mi vida, así que, ya sabes, fue una sorpresa, pero también supongo que sucede y la mejor noticia es que lo detectaron temprano, lo sacaron, estoy bien”, añadió.

The dear sweet @katemicucci is recovering from cancer surgery.

She truly is one of the dearest kindest funniest people on this Earth, so we definitely recommend it sending love and virtual hugs and prayers. pic.twitter.com/PgjQY0yP4d

— Hollywood Horror Museum (@horrormuseum) December 10, 2023