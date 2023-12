¿Más cirugías? Zac Efron da de qué hablar al recibir su estrella en el Paseo de la Fama

El famoso también dedicó unas emotivas palabras al fallecido actor Mathew Perry, con quien compartió créditos en la película “17 Again”.

Zac Efron recuerda a Matthew Perry al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además de agradecer a sus fans, a su familia y a sus amigos.

El famoso quien saltó a la fama por su papel en la trilogía de las películas “High School Musical”, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El histrión de 36 años estuvo acompañado por los actores Milles Teller, Jeremy Allen White, el cineasta Kenny Ortega y el luchador Kevin Von Erich, a quien interpretará en su próximo proyecto.

“Estamos encantados de honrar al actor Zac Efron, quien comenzó su carrera como alumno de Disney y se ha reinventado como protagonista interpretando una amplia variedad de grandes papeles”, afirmó Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood.

“He estado actuando, cantando y bailando desde que tengo uso de razón, pero nunca en mis sueños más locos imaginé que estaría aquí hoy“, dijo Zac en su discurso.

Los encargados de presentarlo fueron los actores Milles Teller, con quien filmó la comedia “That Awkward Moment”, en 2014; además de Jeremy Allen White y el director Sean Durkin, con quienes trabajó en la película “The Iron Claw”, que estrenará en unos días en Estados Unidos.

“Quiero mencionar a alguien que no está aquí hoy, y es Matthew Perry. Quien fue tan inteligente y generoso conmigo cuando hicimos ‘17 Again’. Colaborar con él en esos años fue muy divertido y realmente me preparó y motivó de muchas maneras. Me impulsó hacia otro capítulo de mi carrera. Muchas gracias Matthew. Hoy pienso mucho en ti”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zac Efron (@zacefron)

Su cambio físico

El famoso causó una vez asombro entre sus seguidores quienes afirman que a sus 36 años luce muy diferente.

“Es joven no debería lucir como de 50”, “Realmente pienso que se ha pasado con las cirugías”, “Luce muy extraño”, “Se ha arruinado su rostro con tantas cirugías”, fueron algunas reacciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zac Efron (@zacefron)

