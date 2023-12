“Stranger Things” anuncia la fecha de inicio del rodaje de su última temporada

A lo largo de más de siete años, Stranger Things ha cautivado a la audiencia con la historia de una niña con poderes sobrenaturales (Once) y sus amigos.

Stranger Things está lista para reanudar el rodaje de su quinta temporada después de una pausa provocada por la huelga de Guionistas y Actores de Hollywood (SAG-AFTRA y WAG). Según informes de Deadline, la producción tiene previsto reiniciar el trabajo de grabación el próximo 8 de enero de 2024.

A principios de este año, los creadores de la serie, los hermanos Duffer, y la productora anunciaron que comenzarían a filmar la última temporada de la exitosa serie de Netflix. Sin embargo, debido al inicio de la huelga en mayo, la producción experimentó retrasos significativos.

