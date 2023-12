El intérprete del capitán "Raymond Holt", murió a la edad de 61 años el lunes, 11 de diciembre.

El actor estadounidense Andre Braugher falleció a la edad de 61 años, según dieron a conocer medios estadounidenses especializados en espectáculos.

La estrella de la aclamada serie de comedia de policías, “Brooklyn Nine-Nine”, quien interpretó al capitán Raymond Holt, murió el lunes, 11 de diciembre, según se indicó.

Muere actor

Braugher fue conocido por varias caracterizaciones de personajes, principalmente de comedia, no obstante, también es recordado por su interpretación del detective Frank Pembleton en el drama “Homicide: Life on the Street”, por el que ganó un premio Emmy.

Debe destacarse que mientras se rodaba dicha serie conoció a su esposa, la también actriz Ami Brabson y con quien tuvo tres hijos: Michael, Isaiah y John Wesley.

Asimismo, el actor deja atrás a su hermano, Charles Jennings, a su madre, Sally Braugher.

También a todo un equipo de representantes que trabajaron con él durante muchos años.

El sitio especializado Deadline Hollywood fue quien dio a conocer sobre el deceso de Braugher.

Andre Braugher Dies: Star Of ‘Homicide: Life On The Street’, ‘Brooklyn Nine-Nine’ & Other Series And Films Was 61 https://t.co/tVfJxW4BRF pic.twitter.com/jkQzuwd5VP — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 13, 2023

Asimismo, dicho medio de comunicación indicó que falleció “tras una breve enfermedad”.

Braugher en el cine

El fallecido actor también tuvo gran participación en distintas películas, tales como: “City of Angels”, “Frequency” y “Poseidon”.

En 1997 fue seleccionado por la revista People como una de las “50 personas más hermosas del mundo”.

Su primer papel cinematográfico fue junto a Matthew Broderick y Denzel Washington en la película dirigida por Ed Zwick, “Glory”.

Braugher ganó el premio Emmy en el año 1998, así como dos premios de la Asociación de Críticos de Televisión en 1997 y 1998.

