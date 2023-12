Sin pudor alguno, Danna Paola exhibe su trasero en candente lencería

La cantante mexicana compartió una sexy sesión de fotos con motivo del lanzamiento de su canción "Aún te quiero".

Danna Paola sigue cosechando éxitos y ahora ha grabado su primera Gallery Session de la mano de Amazon Music para su nueva canción, “Aún te quiero”, donde aparece representada como una viuda negra y un ángel alado blanco.

Encerrada en un escaparate, con un look monocromático negro de encaje y sobre su característico fondo blanco, la cantante ha interpretado una desgarradora versión de su último sencillo.

A través de sus redes sociales, compartió parte de la sesión de fotos donde no limita su sensualidad en candentes atuendos, uno de los más llamativos es la lencería blanca de encaje con transparencias que la hacen parecer un ángel.

1. Libertad 2. Vi morir dos libélulas en el fuego y guardé su cadáver 🙃 3.- aretito vintage pa escuchar mejor tus mentiras 4.- sintiéndome la más etérea poderosa doña envuelta en velvetttttt 5.- maléfica en aro de fuego 6.- fotito chica aesthetic y mis hermosos moretones de darlo todo en el tour 7.- en esta era hemos hecho muchos videos donde toca soportar mucha agua fría y no morir en el intento 8.- mi nene cachetón 🐴 y yo cuando nos enamoramos 9.- un pájaro ciego x el sol 10.- TU MUJER BB✨⭐️”, escribió.

Danna Paola y su nuevo tema, “Aún te Quiero” siguen sumando reproducciones en las plataformas digitales. Sin embargo, un sector de su grupo de seguidores no está muy contento con el nuevo estilo que está adoptando.

El pop y las experiencias urbanas han sido exitosas exploraciones en su carrera. Las baladas también se han convertido en himnos para sus fans. Pero esta reciente pieza, con una sorprendente calidad musical, no tiene el alcance que se esperaba.

La artista se había mantenido callada ante algunas críticas. Sin embargo, decidió romper el silencio ante la ola de comentarios y emitió una respuesta contundente.

Es muy decepcionante leer algunos “fans” tan preocupados x numeros, playlist? Debuts? Y quejándose esperando música más “comercial” wtf que es esto? En que se ha convertido? 💔 mi música no es competencia, no es un concurso y es MUY triste ver cómo no les interesa la música…

— Danna Paola (@dannapaola) November 24, 2023