Michelle Cohn, Miss Guatemala destapa su verdad sobre la inclusión forzada en el Miss Universo

Por primera vez, la modelo guatemalteca decidió hablar sobre el tema en sus redes sociales.

Publicidad

Durante este fin de semana, la Miss Guatemala actual sostuvo un acercamiento con sus fanáticos de manera personal. Michelle Cohn ofreció una firma de autógrafos en un centro comercial en donde fue aplaudida por su participación en el Miss Universo.

Previamente, la reina de belleza sostuvo una charla con la Christa García, en donde abordó diferentes temas sobre su participación en el Miss Universo. Durante la plática, la también modelo habló sobre la inclusión que se dio durante este año en el famoso certamen de belleza.

Al ser abordada sobre dicho tema, Cohn destacó que este año “la inclusión había sido un poco forzada”.

“Es un tema complicado, no voy a decir a que candidatas clasificaron por el tema de la inclusión”, comenzó afirmando la también empresaria.

Asimismo, destacó: “Tenemos la idea de que en las dos semanas de concentración se nos califica y se ve el esfuerzo y el interés de cada una”. “Pero pienso que hubo unas chicas que no pasaron al top que se lo merecían”, afirmó la modelo.

“No solo habló de mí, sino que de otras que no clasificaron. Hubo otras que uno se cuestionaba el porqué. No solo por el físico, sino por su actitud”, afirmó. Y es que según palabras de la Miss Guatemala muchas jóvenes que clasificaron no “trataban bien a sus fans”.

La triste noticia que dio Michelle Cohn

“Ellas tenían toda la actitud. Al final te queda la duda si te califican o no durante esas dos semanas”, destacó Michelle. Anteriormente, la madre de familia confirmó en redes sociales que ya no volverá a participar en más certámenes de belleza.

Michelle destacó que en el momento de que entregue la corona se dedicará por completo a sus hijos, a seguir modelando y a sus negocios, pero ya no volverá a participar en ningún certamen.

Publicidad