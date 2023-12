Se revela identidad de novio de Selena Gomez y fans lo atacan por “feo”

La cantante ha estado en el centro de la atención tras confirmar su relación con Benny Blanco, pero ¿quién es él?

Luego de varios rumores sobre un nuevo romance, Selena Gomez ha confirmado a través de sus redes sociales que sí está en una relación, ahora los fans se dieron a la tarea.

La cantante comentó: “Él es mi todo absoluto en mi corazón”, en respuesta a un post de Instagram en el que se explicaba que había confirmado su relación con Benny Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin.

Ella compartió en sus historias una selfie con un hombre. Aunque su cara está fuera del marco, el brazalete en la foto coincide con el que él ha sido visto usando. Luego publicó otra imagen con un anillo en ese dedo con la letra ‘B’ en él.

Tras averiguar la identidad del nuevo amor de la estrella, las reacciones no tardaron en llegar y la mayoría se enfoca en su aspecto físico señalando que es “feo”.

La cantante señaló que Benny Blanco es lo mejor que le ha pasado y que es “mejor que cualquiera con quien haya estado”.

Selena Gomez is a pick me.

she’s selfish, has a victim complex, lacks empathy and is a loser for always bringing up a married man when it has nothing to do with him. pic.twitter.com/7TUjeBRTnD

— Xotic Sinx 🇵🇸 (@XoticSinx) December 8, 2023