Hijo de René Strickler y su esposo esperan su primer bebé

René Strickler está a punto de convertirse en abuelo, ya que su hijo y su esposo esperan la llegada de su primer bebé.

Publicidad

René Strickler está a punto de convertirse en abuelo, ya que su hijo Yannick y su esposo Manuel esperan con entusiasmo la llegada de su primer bebé. La feliz pareja anunció la tierna noticia y compartió emocionadamente el género del pequeño.

La familia del actor de “Atrévete a soñar” se expandirá el próximo año, ya que Yannick Strickler contrajo matrimonio con Manuel Velasco en julio de 2022, celebrando su amor en una íntima ceremonia. Los futuros padres, ansiosos por recibir a su primer hijo, ahora ven realizado su sueño de formar una familia.

Este fin de semana, la pareja reunió a familiares y amigos para celebrar la noticia y revelar el género del bebé: ¡será un niño! “Felicidad pura”, compartió Yannick junto a las imágenes.

¡Será Abuelo! Hijo de Rene Strickler y su esposo revelan que esperan un bebé ❤️🫶 A #RenéStrickler se le cumplió el deseo de ser abuelo ya que su hijo #Yannick y su esposo han dado a conocer que esperan su primer bebé. Entérate 👇https://t.co/uuDX4Vs759 — Romega TV (@Romegadigitaltv) December 5, 2023

René Strickler expresa su apoyo a su hijo

En las fotos de la fiesta en la que anunciaron su próxima paternidad, Yannick y Manuel se encuentran rodeados de sus seres queridos.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha revelado el método que utilizarán para cumplir su deseo de convertirse en padres. Una opción podría ser la gestación subrogada, mientras que la adopción también está en consideración. En agosto pasado, el hijo de Strickler mencionó que estaban contemplando la adopción como una alternativa para formar una familia.

En relación con la orientación sexual de su hijo, René ha demostrado ser muy comprensivo y abierto al expresar su apoyo. “Cuando él me lo dijo, lo acepté. Le dije ‘adelante, hijo, no lastimes a nadie, disfruta esta vida’. Se casaron el año pasado, pero ya llevaban 6 años en pareja, así que es una relación estable y sólida”, comentó René Strickler. El reconocido intérprete de telenovelas como “El privilegio de amar” y “Corazón indomable” también destacó que ya no son tiempos de tabúes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yannick Strickler (@yannickstrickler)

“Los veo bien. Adoro a Manolo, su pareja; viajamos y tomamos vacaciones juntos. Es algo normal. Los tiempos han cambiado. Basta de tabúes y de todas esas cosas… Los padres debemos entender que nuestros hijos merecen ser felices”, concluyó Strickler.

Publicidad