FOTOS. Sophie Turner confirma noviazgo con aristócrata británico

La actriz se ha convertido en el blanco de críticas por iniciar una relación "muy rápido" tras haber terminado con Joe Jonas, algunos aseguran que ella fue infiel.

Con un romántico beso en público, Sophie Turner confirmó su noviazgo con el aristócrata británico Peregrine Pearson, terminando así con los rumores que comenzaron a circular hace unas semanas.

En septiembre, Joe Jonas y la actriz confirmaron el fin de su relación luego de cuatro años de matrimonio y dos hijas en común y aunque no se sabe con claridad el motivo de divorcio, los fans creen que ella puso ser infiel.

Ella fue vista besando apasionadamente al heredero del imperio mediático, cuya familia tiene un patrimonio calculado en más de 224 millones de libras esterlinas.

La pareja fue captada besándose por primera vez durante una salida en octubre, lo que generó especulaciones de que ella se estaba dando una nueva oportunidad en el amor.

En las imágenes se ve a la nueva pareja dando un paseo con una complicidad única de dos personas enamoradas. Ambos no se quitaron las manos de encima y se detuvieron en varias ocasiones para abrazarse y besarse.

NEW 📸 Sophie Turner and Peregrine Pearson out in London together pic.twitter.com/XHqYPPPXIZ

— best of sophie turner (@badpost_sophiet) December 8, 2023