La perturbante transmisión en vivo de Luisito Comunica en donde se arranca los dientes

El famoso youtuber dejó impactados a sus fanáticos y se mostró muy preocupado ante los hechos.

Recientemente, se hizo viral un video de Luisito Comunica en donde pierde uno de sus dientes. El influencer se encontraba en plena transmisión en vivo cuando reportó un sabor como a hierro en la boca y dolor en algunos de sus dientes.

Tras correr al baño, regresó frente a la cámara para informar que se le había caído uno de sus dientes. No obstante, luego de continuar tocando su dentadura, el youtuber arrancó dos más frente a miles de sus seguidores.

El video perturbó a muchas personas en redes sociales y algunos recordaron sus sueños en donde pasan por una situación similar, otros consideran que es una obra y algunos más creen que el famoso no mantenía una higiene bucal por sus hábitos viajeros. Hasta el momento, se desconoce si se trató de una broma o si es un incidente que vivió el mexicano.

La pérdida de dientes es un problema dental que puede afectar a personas de todas las edades.

Luisito Comunica se enferma gravemente…

“Algo me pasó allá, estando en Groenlandia. Me enfermé, pero ojete, que me tumbé y toda la cosa”, destacó el famoso. Además, el famoso influencer añadió: “Conseguir un doctor ahí es como un poquito pedo”.

Comunica inició su profesionalización tras concluir el bachillerato, demostrando desde temprana su interés por la educación. Posteriormente, le llamó la atención el mundo del entretenimiento por lo que decidió estudiar producción audiovisual y multimedia en la carrera de Ciencias de la Comunicación.

Fue un 14 de abril de 2012 cuando el creador de contenido inició su canal de YouTube. En donde sus primeros contenidos eran entrevistas chistosas sobre talentos. Hoy, a sus 30 años y desde la Ciudad de México, combina su carrera de creador de contenidos con una exitosa trayectoria empresarial, atrayendo la atención de miles de personas con sus productos.

