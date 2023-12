“Es difícil ser artista en Guatemala”, asegura el cantante Mr. Fer

Esto dijo el artista como respuesta tras haber sido criticado por un video que se viralizó en redes sociales.

El cantante y rapero guatemalteco, Fernando David Reynoso Méndez, conocido artísticamente como Mr. Fer, compartió un mensaje en sus redes sociales a modo de respuesta ante las críticas recientes en su contra.

“Es difícil ser artista en Guatemala, pero voy a seguir por que tengo varios show ya vendidos para diciembre, los que me apoyan mucha gracias, los que no, pues no se les puede obligar”, dijo en primera instancia el cantante.