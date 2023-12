A Florence Pugh le tiran objeto en la cara en plena presentación de Dune

La actriz fue golpeada duramente en el rostro durante la Cómic Con Experience celebrada en Sao Paulo.

Durante la presentación de la película “Dune: Parte 2” en Brasil, Florence Pugh recibió el impacto en la cara de un objeto lanzado desde el público.

El incidente ocurrió mientras la actriz se encontraba en la alfombra roja junto a sus compañeros de reparto Zendaya, Timothée Chalamet y Austin Butler.

El momento fue capturado en un vídeo que se hizo viral en las redes sociales. Las imágenes la muestran visiblemente afectada, haciendo un gesto de dolor antes de agacharse para buscar el objeto que la golpeó en la ceja derecha, a pocos milímetros de su ojo.

Someone threw something at Florence Pugh and hit her in the face at #CCXP23 pic.twitter.com/aWB7J0gOyV

— Timmytea (@timmostea) December 3, 2023