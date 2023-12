Michelle Cohn, Miss Guatemala habla de su mayor error en el Miss Universo

Por medio de un video en vivo, la reina de belleza compartió sus emociones con sus fanáticos.

Fue hace tan solo unas semanas atrás cuando Michelle Cohn, actual Miss Guatemala, brilló en el Miss Universo. Y es que la reina de belleza hizo un excelente papel a lo largo de todo el certamen que se llevó a cabo en El Salvador.

Por medio de las redes sociales, cientos de internautas manifestaron su inconformidad, luego de que la guatemalteca no avanzará al top de finalistas. “Ella se merecía un lugar en el top”, “Michelle se merecía mucho más”, “Siempre será nuestra mejor representante”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en redes sociales.

Fue hace tan solo unos días atrás, cuando la Miss Guatemala realizó un en vivo por medio de sus redes sociales para agradecerle el apoyo a sus miles de fans. La reina de belleza decidió responder a algunas preguntas que le hicieron sus fans por medio de Instagram.

Michelle decidió hablar sobre “su mayor error”: “¿Mi mayor error?, no soy perfecta, no hice todo perfecto, pero tampoco recuerdo algo que yo creo que hice mal”.

Asimismo, agregó: “Estoy contenta con todo lo que hice, en cada etapa, en cada evento en el que participé”.

Michelle Cohn sufre quebrantos de salud en Miss Universo

Además, afirmó que sufrió quebrantos de salud durante su participación en el Miss Universo. “Los pies se me pusieron hinchadísimos, no me cabían los tacones, aún así seguí poniéndome tacones con la mejor sonrisa”, explicó.

Finalmente, Michelle añadió: “También tuve otros problemas de salud, pero yo iba y venía”. Asimismo, confirmó que esté será el último certamen de belleza en el que participará, ya que su objetivo era el Miss Universo y lo cumplió.

Sin embargo, continuará con sus diferentes proyectos como empresaria, como su marca de trajes de baño, con la cual ayuda a personas sordomudas. No cabe duda que Cohn hizo un gran papel.

