Jada Pinkett sobre Will Smith: “Vamos a estar juntos para siempre”

Jada Pinkett habla del estado de su relación con Will Smith.

Jada Pinkett se ha visto envuelta en la controversia desde que publicó sus memorias en octubre pasado, donde afirmó que está separada de Will Smith desde 2016.

En entrevistas subsiguientes para promocionar su libro, la actriz explicó que no habían encontrado motivos para formalizar su ruptura mediante la solicitud de divorcio.

Lo último que dijo al respecto fue que estaban trabajando muy duro, y juntos, para encontrar una solución que funcionara para los dos, pero ahora Jada aseguró que siguen en contacto.

Actualmente, Will y Jada residen en lugares separados; ella adquirió una casa para su 50 cumpleaños y se mudó lejos de lo que solía ser su hogar familiar. No obstante, está convencida de que en algún momento volverán a vivir bajo el mismo techo para que pueda “cuidar” del actor.

Se ha dicho mucho sobre la relación entre Will y Jada, pero algo que queda claro es que el actor ganador de un Oscar buscará mantener a flote su matrimonio y así lo hizo saber le pasado Día de Acción de Gracias.

Forever bonded! Jada Pinkett Smith drops truth bombs on The Drew Barrymore Show, declaring, 'We're staying together forever.' After navigating a challenging journey, she reveals, 'I'm not leaving Will's side, and he's not leaving mine. #jadakorenpinkettsmith #WillSmith pic.twitter.com/hkDuzwP7EU

— CipherEngross (@cipherengross) November 30, 2023