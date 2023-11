“Beetlejuice 2”: filtran el detrás de cámaras y así lucen los personajes

Filtran imágenes de ‘Beetlejuice 2’ con Jenna Ortega y Michael Keaton. Así lucen los actores.

La espera por la tan anhelada secuela de la icónica película de los años ochenta, Beetlejuice, ha generado una ola de emoción entre los amantes del cine. Millones de fans esperan con ansias está cinta que tendrá como protagonistas a varios actores famosos como Jenna Ortega.

Inicialmente programada para llegar a los cines en septiembre del próximo año, la secuela enfrentó un revés debido a la reciente huelga de guionistas y actores que afectó significativamente la industria cinematográfica. Según fuentes internacionales, la nueva fecha de estreno podría retrasarse hasta 2025.

A pesar de este posible aplazamiento, los fanáticos de este inolvidable personaje interpretado por Michael Keaton han recibido ahora un regalo al ver las primeras imágenes.

Las redes sociales han sido testigos de la revelación de imágenes inéditas desde el set de grabación, ofreciendo una mirada exclusiva al detrás de cámaras. En el video se puede ver a Michael Keaton retomando su papel como Beetlejuice a sus 72 años y a Jenna Ortega.

El retorno de Keaton al extravagante personaje después de décadas ha generado entusiasmo y la imagen del icónico Beetlejuice envejecido ha intrigado a los seguidores.

Behind the scenes footage of BEETLEJUICE 2!!!!!!!!! pic.twitter.com/dE8Irmf4Ib

— Hollywood Horror Museum (@horrormuseum) November 18, 2023