Nueva película de Garfield revela perturbador motivo detrás de su amor por la lasaña

El gato más glotón de todos tendrá su película animada en 2024, en la cual se explorará el pasado de Garfield.

El 2024 está a la vuelta de la esquina y en el mundo del entretenimiento, este será un año lleno de sorpresas, especialmente con la anticipada nueva película de Garfield.

“Garfield: Fuera de casa” es una adaptación de la tira cómica creada por Jim Davis, que debutó el 19 de junio de 1978 y desde entonces ha cautivado a millones gracias a su humor simple pero efectivo.

La trama se centra en las aventuras y travesuras de Garfield, un gato naranja obeso y perezoso, junto con su dueño, Jon Arbuckle, y su compañero, el perro Odie. Esta nueva película sobre la vida de este carismático minino se estrenará el 24 de mayo de 2024, y sin duda, es una de las más esperadas por fanáticos de todas las edades.

Monday just got a whole lot better – watch the #GarfieldMovie trailer now. Coming soon exclusively to movie theaters. pic.twitter.com/QI1LWLIkU7

— Garfield Movie (@GarfieldMovie) November 13, 2023