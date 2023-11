Rita Ora llega en transparente vestido y sin sostén a evento de Vogue

La cantante deslumbró a todos con su muy atrevido y candente atuendo, que dejaba a la vista sus senos y su tanga.

Rita Ora es unas de las celebridades más arriesgadas en cuanto a estilo se refiere, nunca deja de sorprender con sus looks en eventos públicos.

Y ahora no fue la excepción. La cantante asistió a la fiesta de British Vogue, ‘Forces for Change’, con atuendo que no pasó desapercibido para nadie.

Impactó con un vestido de gasa negra completamente transparente, gracias a cual pudimos comprobar que no llevaba sujetador.

Su escote ‘halter’ llevaba unas aplicaciones florales con brillos que partían del cuello y se repartían con cierta estrategia por la anatomía de artista. El objetivo era no mostrar su pecho de forma tan rotunda sino ofrecerle cierta cobertura.

El vestido, largo y con cola, tenía también una abertura frontal que dejaba más al descubierto las piernas y la zona crítica de la pelvis estaba arropada por un drapeado muy oportuno. No obstante, también dejaba ver perfectamente su tanga por debajo.

“Eres Taaaaaaaan hot ❤️❤️❤️ te amo xxx”

“😍😍😍 ¡Simplemente No puedo! Eres demasiado🔥🔥🔥🔥🔥”

“¡¡¡REINA DE TODAS LAS REINAS!!!! 😭💗”, fueron algunas de las reacciones en las redes.

Boda de la cantante

“Me propuso matrimonio y dije que sí al instante”, cuenta el cineasta Taika Waititi sobre cómo se comprometió con Rita Ora.

Aunque la pareja se conoció en una carne asada en 2018, que Taika organizó en su casa de Los Ángeles; no fue hasta 2021, cuando ambos se encontraban trabajando en Australia, que empezaron a salir oficialmente.

Ella fue quien hizo la pregunta mientras la pareja estaba de vacaciones en Palm Springs en el verano de 2022, y planearon una boda improvisada que se celebró en Los Ángeles unas semanas después, precisamente el 4 de agosto.

Las imágenes salieron a la luz hasta hace unas imágenes. La novia lució varios vestidos de Tom Ford y joyas de Lorraine Schwartz para esta íntima ceremonia.

“Tom Ford es uno de mis diseñadores favoritos de todos los tiempos y de mis humanos favoritos en general”, comenta Rita.

