Mia Khalifa hace zoom a sus atributos sin sostén en blusa transparente

Tras darse a conocer como estrella de videos para adultos, la modelo sigue acaparando la atención en las redes con sus candentes imágenes.

Luego de su retiro del cine , Mia Khalifa se ha dedicado a comentar algunos eventos deportivos, además de explotar sus redes sociales y buscar nuevos ingresos, como su emprendimiento en OnlyFans.

La modelo suele estar muy presente en el mundo digital, por lo que suele postear imágenes que den una probadita a sus followers de lo que pueden encontrar en la aplicación para mayores de edad, en caso de que aún no la sigan.

Para elevar la temperatura aún más, la exestrella compartió una foto donde aparece con una blusa completamente transparente que deja ver sus atributos sin sostén.

Como era de esperarse, las publicaciones recibieron cientos de halagos por parte de sus más de 27.6 millones de seguidores que tiene en Instagram.

Mia Khalifa cobra una mensualidad de 12 dólares para todos aquellos que quieran ver su material íntimo en OnlyFans.

Pero eso no es todo. La exactriz de cine para adultos también ofrece ofertas de tres meses por 32.4 dólares, medio año por 61.2 billetes verdes o un año por 115.2 dólares.

Alguna vez contó que recurrió al porno muy joven en busca de dinero pero también de autoestima. Y aunque se convirtió en una de las mujeres más deseadas del mundo, eso destruyó si integridad y dignidad.

“Quizá ahora mismo sí me empodera mi OnlyFans porque ahí hago las cosas a mi manera, no hay desnudos, no hago lo que la gente espera cuando se mete ahí”, dijo en una entrevista.