Famoso cantante coreano fue apuñalado

El cantante resultó herido después de que una mujer ingresara a su camerino en un teatro en Seúl.

El cantante coreano Cho Kyuhyun, miembro de la agrupación de k-pop Super Junior, resultó herido con un cuchillo después de que una persona ingresara a su camerino en un teatro en Seúl.

Los medios coreanos fueron los primeros en informar sobre el incidente que involucró a Kyuhyun, quien alcanzó la fama gracias a Super Junior y que recientemente ha estado participando en la obra de teatro “Ben-Hur”, que se presenta en el LG Arts Center de Seúl, ubicado en el distrito de Gangseo.

Afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias mayores, ya que Kyuhyun fue atendido de inmediato. Además, la mujer, de aproximadamente 30 años, fue detenida e interrogada. Se señaló que la agresora no tiene ninguna relación con Kyuhyun ni con ninguno de los actores que forman parte de la obra de teatro.

