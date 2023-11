Despiden a Lupita Jones como Directora de Miss Universo México

Tras más de 30 años al mando, la exMiss Universo fue relevada de su cargo y Cynthia de la Vega dirigirá Mexicana Universal.

Se acaba una era, pues Lupita Jones deja de ser la directora de la franquicia Miss Universo en México luego de 30 años al frente. Y aunque la decisión fue tomada hace tiempo, a ella le notificaron esta semana.

La noticia sorprendió a todos, incluyendo a la exMiss Universo, quien en redes sociales compartió un video donde dijo lo siguiente:

“Les quiero decir que si no hablé antes era porque en primer lugar Miss Universo no me había confirmado nada, y hasta ahora todavía no lo hace. Las cosas como se han estado presentando y han estado pasando apuntan a que sí, que hay otro director en Miss Universo en México”.