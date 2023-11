¡Única e inigualable! Miss Guatemala impacta en el National Custome como Monja Blanca

Michelle Cohn se llevó todas las miradas y los aplausos con el espectacular diseño que decidió usar.

Anoche, Michelle Cohn, actual Miss Guatemala brilló con sus diferentes pasarelas de la preliminar del Miss Universo. Las redes sociales se vieron inundadas de comentarios positivos hacia la famosa modelo nacional.

Hoy, una vez más ha acaparado las miradas y los reflectores con su diseño en la presentación de National Custome en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. Para la ocasión, Cohn optó por un diseño que destaca la flor nacional del páis: Monja Blanca.

Los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, quienes la llenaron de halagos y piropos. “Guatemala no podía fallar”, “Que espectacular luce Michelle”, “Mejor representante no podríamos tener”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en las redes sociales.

En los últimos días, la Miss Guatemala ha acaparado las miradas por su presencia y vestuarios en las diferentes actividades que ha realizado la organización del certamen de belleza.

Miss Guatemala sigue adelante en el Miss Universo…

Será el próximo sábado 18 de noviembre cuando se conozca el nombre de la nueva Miss Universo. Los guatemaltecos podrán ver el evento a partir de las 8 de la noche por medio de Telemundo o Tv Azteca Guatemala.

Según se rumora, la participante guatemalteca utilizará otro vestido de noche, el cual fue elaborado por un famoso diseñador venezolano. El evento final, en el que R’Bonney Gabriel de Estados Unidos coronará a su sucesora también se celebrará en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda.

Tanto medios nacionales como internacionales han colocado a Michelle dentro del top de las finalistas. Cabe destacar que, durante la final las participantes desfilarán en traje de baño y de noche.

Asimismo, las cinco finalistas elegidas serán sometidas a una serie de preguntas hechas por el jurado calificador. Hasta el momento se conoce que el cantante John Legend será el encargado de la parte musical del famoso certamen de belleza.

