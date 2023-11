Otto Sirgo “batea” a “La Chilindrina” tras propuesta amorosa

María Antonieta de las Nieves reveló que quiere entablar una relación con el actor; tras la confesión, él no dudó en responderle.

Publicidad

La Chilindrina ha estado en el ojo del huracán por sus polémicas revelaciones, pues recientemente dijo que estaba lista para volver a enamorarse, aunque eso sí, no llegar al altar.

María Antonieta de las Nieves dijo que anda en busca de novio a 4 años de la muerte de su esposo, y hasta dijo los candidatos que tenía en mente: el viudo de Talina Fernández y el actor Otto Sirgo, a quien ya le mandó un mensaje.

Fue en entrevista con Sale el Sol que la actriz invitó a Otto a salir con ella, asegurando que es una “viejita simpática” y que no exigía mucho en una primera cita, sólo quería ir al cine, tomar un café y tomarlo de la mano.

En respuesta, el histrión confesó que no pudo evitar reírse de lo que dijo su amiga, pues nunca imaginó que ella sintiera atracción hacia él ya que desde años atrás se conocen.

“Me empecé a reír porque nos conocemos desde hace mil años y hasta ahorita me estoy enterando que sale con una cosa así… además, me agarró de improviso el comentario y me empecé a reír”.

No está interesado en María Antonieta de las Nieves

Otto mencionó que no está interesado en iniciar una relación con La Chilindrina y en el futuro lo estará menos. También criticó la forma de intentar acercarse a él, pues señaló que si a él le gustara alguien, no lo buscaría como lo hizo ella.

“Yo ahorita todavía no estoy para una relación, y dentro de una año voy a estar menos porque yo no estoy buscando nada, no estoy tratando de conseguir algo, para nada.

Si de repente llega alguien y me mueve el tapete, yo no me voy a oponer, pero no lo voy a andar buscando, para nada, dijo el actor.

Aunque recalcó que no está interesado en un romance con ella, dijo que, si en algún momento se llegara a dar algo con ella, le gustaría que ella dejara de lado su personaje. Esto último lo dijo por la forma en que la histrionisa se refirió a sí misma cuando le declaró su amor.

“Obviamente no va a pasar nada, pero si pasara, yo preferiría que pasara con María Antonieta de las Nieves y no con La Chilindrina”. La esposa de Otto, Maleni Morales, falleció en noviembre de 2020.

Publicidad