Tunden en redes a Kim Kardashian por abusar del photoshop

Las redes sociales critican a Kim Kardashian por utilizar blackface y abusar del photoshop, ¡una vez más!

El nombre de Kim Kardashian se volvió tendencia en las últimas horas después de que se diera a conocer la nueva campaña publicitaria para su marca “Skims“. Aunque muchos la elogiaron como una obra de arte y un concepto increíble para la temporada de invierno, otros expresaron indignación. ¿La razón? Se señaló a la socialité de haber hecho blackface y de abusar del photoshop.

Desde las cuentas oficiales de la marca de ropa se compartieron algunas fotos para presentar las nuevas prendas y piezas de moda para la temporada de invierno. Sin embargo, las imágenes protagonizadas por la también actriz fueron las que generaron controversia. Para lograr un look de esquí, no solo llevó un mono rojo y abrigador junto con unas botas para nieve, sino que también exhibió una piel bronceada y aparentemente quemada por el frío.

En las postales, se puede observar a Kim Kardashian con una cabellera rubia, suelta y con mucho volumen. Sin embargo, fue su rostro el que captó toda la atención debido al uso de sombras azules y blancas para resaltar los ojos, el exceso de rubor para lograr un efecto de piel quemada por el frío, y también por un tono de base más oscuro que la llevó a ser acusada de hacer blackface y de participar en el fenómeno conocido como “blackfishing“, aunque esta no es la primera vez que se le señala por ello.

Aunque la publicación dividió los opiniones entre los que critican o defienden a Kim Kardashian, otro tema que no pasó desapercibido es el gran cambio físico de la empresaria, pues además de presumir una figura más delgada, sus fans han expresado que cada vez se parece menos a ella.

De hecho, en la sección de comentarios se lee que pudo haber abusado del photoshop una vez más, aunque unos más afirmaron que en estas fotos resultó muy fácil confundirla con Beyonce.

“No estoy muy seguro de por qué se está saliendo con la suya con black fishing”, “cómo nadie ve el black fishing”, “te das cuenta de que Kim naturalmente no es blanca, ¿verdad?”, “es un look de los 70/80’s no blackface”, “esto no es black fishing. Hay una clara línea de inspiración aquí para las marcas de bronceado dejadas alrededor de las gafas de esquí que es sinónimo de esquí y lo ha sido durante décadas” y “el maquillaje arruinó todo” son algunos de los comentarios que se leen en la red.