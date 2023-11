Modelos de OnlyFans, Claudia Rivas y Kaeelen García, inspirando amor propio en trending post

Las modelos están acaparando la atención por un emotivo intercambio sobre amor propio que se ha vuelto tendencia en las redes.

En el mundo de las redes sociales y la plataforma para adultos OnlyFans, dos modelos guatemaltecas, Claudia Rivas y Kaeelen García, están acaparando la atención por un emotivo intercambio sobre amor propio que se ha vuelto tendencia en las redes.

Claudia Rivas, recién incursionando en el mundo de OnlyFans como parte de un emprendimiento personal, compartió un conmovedor mensaje dirigido a Kaeelen García, quien ya cuenta con una trayectoria y es la modelo más seguidas en Guatemala dentro de la plataforma.

En su publicación, Claudia expresó su admiración por Kaeelen, destacando cómo ha sido una fuente de inspiración para aprender a amar y apreciar su propio cuerpo tal como es. El mensaje destaca la importancia de la autoaceptación y la confianza, transmitiendo un poderoso mensaje de positividad corporal.

“Kaeelen García Of has sido mi fuente de inspiración para aprender a amar y apreciar mi cuerpo tal como es. Tu ejemplo de autoaceptación y confianza me ha enseñado que la belleza viene en todas las formas y tamaños. Eres un faro de positividad corporal y una inspiración constante en mi vida. ¡Gracias por ser un modelo a seguir tan poderoso!”, expresó Claudia en su mensaje, etiquetando a Kaeelen.