“Estuve a punto de irme”, declaró la intérprete de “Reggaetón Champagne” en medio de una entrevista.

Bellakath es una de las cantantes populares de este 2023 y recientemente fue invitada al podcast del actor español Juan Frendsa. Durante la entrevista, la joven habló sobre su carrera, pero especialmente sobre un capítulo de su vida.

Cabe destacar que la joven afirmó que puso en riesgo su salud a causa de las cirugías estéticas que se realizó. De acuerdo con lo que narra la intérprete de “Gatita” antes de ser conocida como Bellakath se realizó una operación estética que se complicó.

Con apenas 25 años, la mexicana se sometió a procedimientos que han sido comunes en ella, pues la egresada de la carrera de Derecho siempre ha buscado tener una mejor apariencia.

“Me operé toda, me puso el busto, la lipo de todo y las pompis, pero era muy complicado porque perdí mucha sangre”, afirmó.

Además, agregó: “Entonces sí estuvo a punto de irme con papá Dios, pero no sé, yo creo que todavía tenía una misión en esta vida y era hacer perreo”. La cantante destacó que se salvó, pero que sí fue complicado pues se le estaba nublando la vista y por más que abrí los ojos no podía ver.

Aunque la cantante no detalló cómo fue se salvó, reiteró que sigue viva porque tiene una misión en la vida. Pero luego, el actor le preguntó si aprendió algo de esa experiencia, a lo que Bellakath se quedó pensando durante algunos segundos.

Bellakath se seguirá operando…

“Pues me sigo operando y me voy a volver a operar, yo creo que después, pero yo creo que sí”, afirmó la mexicana. Bellakath, además comentó: “Son cosas que no tendría que estar pasando, porque también cuando te operas tienes que seguir haciendo ejercicio, tienes que seguir comiendo bien, entonces creo que también se puede lograr si yo fuera disciplinada”.

La joven finalmente dijo que quería tener un poco más “pompis” y que por eso se había operado.

