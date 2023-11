Mariah Carey se descongela para anunciar que ya llegó la Navidad

El 1 de noviembre marca el inicio de la temporada navideña, y este 2023 no fue una excepción

Cada año, Mariah Carey se ‘descongela’, esta vez de manera literal, para anunciar la llegada de la temporada navideña que siempre va acompañada de su canción ‘All I Want For Christmas Is You’, la cual se ha convertido en su mayor éxito.

En el clip, la artista nos transporta a la medianoche del 31 de octubre, donde una caja fuerte se abre mágicamente para mostrarla a ella dentro de un bloque de hielo.

Un grupo de personas disfrazadas con trajes típicos de Halloween asume la misión de descongelarla usando secadores de pelo, permitiéndole exclamar su famoso “¡es la hora!” y liberarse del hielo que la mantuvo congelada desde la Navidad pasada.

Ya liberada, Mariah Carey entona su clásico “All I Want For Christmas Is You” junto con un grupo de personas vestidas con motivos navideños, creando una atmósfera mágica rodeada de nieve y alegría por la llegada de la Navidad. Este gesto no sólo emociona a sus seguidores sino que confirma, una vez más, su título como la Reina de la Navidad, un honor otorgado por sus fieles admiradores.

Mariah Carey es la reina de la Navidad

La canción “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey se ha convertido en la reina de la Navidad, ya que sigue siendo un éxito año tras año.

La canción suma casi mil 500 millones de reproducciones en Spotify y cada año aumenta la cantidad.

Billboard estimó que en 2021, la canción recaudó casi 4.5 millones de dólares, con regalías de publicación que generaron otros 1.66 millones de dólares. En total, los ingresos globales y regalías editoriales alcanzaron los 6.16 millones de dólares, con 1.55 millones de dólares en regalías para Mariah Carey y 2.95 millones para Sony.

Este hit navideño sigue generando ganancias notables para la cantante, con un promedio de 2.6 millones de dólares cada temporada navideña.

