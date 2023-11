Céline Dion aparece por primera vez tras 3 años alejada de los reflectores

La cantante apareció en público luego de revelar que fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad que afecta el sistema nervioso.

Céline Dion fue captada en Las Vegas, Nevada, la noche del lunes, en su primera aparición pública en tres años y medios.

La cantante disfrutó de un partido de hockey entre los Montreal Canadiens y los Vegas Golden Knights, mientras continúa su lucha contra el síndrome de la persona rígida.

Al encuentro deportivo la acompañaron sus hijos René-Charles, de 22 años, y los gemelos Nelson y Eddy, de 13. Diversos videos publicados en las redes sociales la mostraron de buen ánimo, interactuando con los jugadores y seguidores tras el partido.

“Solo permanezcan saludables, fuertes. Hagan lo que mejor saben hacer”, fue el consejo que la célebre artista dio a los jugadores del equipo que representó a su natal Canadá en La Ciudad del Pecado.

También posó junto a Chantal Machabée, vicepresidenta de comunicaciones de hockey de Montreal, quien no tardó en publicar en sus redes las fotografías que logró tomarse con una de las artistas más respetadas de Canadá.

“Una gran visita a nuestro partido de ayer en Las Vegas. Gracias Celine Dion por tu generosidad. Todo el equipo estuvo muy feliz de conocerte a ti y a tu familia”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué tiene la cantante?

Céline Dion ha mantenido un perfil muy bajo desde que fue diagnosticada en 2020 con este síndrome también conocido como Moersch-Woltman.

Este raro trastorno neurológico provoca espasmos musculares dolorosos en quienes lo padecen. Debido a esta condición, ella se vio forzada a cancelar su Courage World Tour en 2021.

Tras la cancelación de su gira, expresó en Instagram su desilusión y prometió seguir luchando. “No es justo seguir aplazando los shows, y aunque me parte el corazón, es mejor que cancelamos todo ahora… No me voy a rendir y ¡no puedo esperar para verlos otra vez!”, escribió.

Por su parte, Claudette Dion, hermana mayor de Celine, ha compartido con HELLO! Canadá su angustia ante la lucha que la estrella lleva contra el SPS:

“Es una enfermedad de la que sabemos muy poco. Hay espasmos, son imposibles de controlar. No hay mucho que podamos hacer para apoyarla, para aliviar su dolor”.

