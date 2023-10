Bárbara de Regil crea polémica al “despreciar” el Día de Muertos

La controvertida influencer y actriz aseguró que la tradición de celebrar a los fallecidos no es algo que le agrade.

Publicidad

Bárbara de Regil, famosa actriz mexicana, nuevamente está dando de qué hablar en redes sociales por sus controvertidas declaraciones. En una reciente entrevista realizada en el marco de la celebración de Día de Muertos, la famosa expresó su desagrado por la celebración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BARBARA DE REGIL SCHOENWALD 🤍 FIT (@barbaraderegil)

Un reportero la cuestionó sobre cuál era su celebración favorita de la temporada, si Halloween o Día de Muertos, a lo que Bárbara aseveró que prefería la primera.

Al principio la famosa respondió confundida pues aseveró desconocer la diferencia entre ambas celebraciones, por lo que pidió ayuda a su hija, Mar de Regil, para contestar esa pregunta, aunque la joven tampoco respondió.

Una vez que entendió la pregunta, Bárbara de Regil reveló que prefiere el Halloween al Día de Muertos y explicó sus motivos.

“¿Cuál es la diferencia?, Halloween, el Día de Muertos no, a mí no me gusta festejar a los muertos, mejor en vida. Eso de que hay que ponerle sus estos, mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy muy así. A mí mamá prefiero y darle lo que le gusta que ya que este en el cielo ponerle su coca y su foto, no, en vida”, comentó.

Muchos reaccionaron a su respuesta. “Increíble que no sepa la diferencia”, “De verdad alguien sin cerebro tiene tanto seguidores”, “No es posible que millones de personas sigan a alguien así”, “Influencer? pero de qué”, “Se creen gringas”.

Además, Bárbara de Regil publicó un video en su Instagram en donde anuncia que finalmente su departamento en una exclusiva zona turística de Tulum en la Riviera Maya.

“Tengo ya mi depa en Tulum y esto lo quiero recordar para siempre… todavía me acuerdo cuando fui a ver un terreno y hoy tan rápido es una realidad”, comentó.

Lee también: ►Fans se burlan del hijo de Paris Hilton y ella responde

Mira también:

Publicidad