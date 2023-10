Rebecca de Alba confiesa que perdió varios bebés con Ricky Martin

La exactriz sorprendió con sus revelaciones y dejó intrigados a sus miles de fanáticos de las redes.

Publicidad

Rebecca de Alba confesó que ella quería ser mamá y que perdió dos hijos con Ricky Martin, algo que fue muy doloroso para la pareja. La conductora asistió a una entrevista en el programa “En la cama” con Alberto Peláez y ahí el presentador le preguntó sobre sus deseos de haber formado una familia.

Ante el cuestionamiento, la famosa señaló que sí quería ser mamá, pero que no pudo en ese entonces. “Yo lo intenté, pero no pude tener hijos, pero hubiera sido magnífico que hubiera sido mamá y no se logró”, destacó.

Además, la famosa decidió agregar: “Tuve un par de pérdidas con la misma pareja, con Ricky”. La conductora detalló que ella quería que el cantante de “La vida loca” fuera el papá de sus hijos porque tiene buenos valores.

“Fue una gran pareja, de mucho tiempo, queríamos ser papás, formar una familia”, enfatizó. Asimismo, explicó: “Para mí era ideal que fuera el padre de mis hijos por la calidad de persona que es”.

Más de la relación de Ricky Martin y Rebeca de Alba…

Alba mencionó que su relación con Ricky Martin funcionó porque eran mejores amigos y comentó que, aunque terminaron, siguen en contacto años después. Además, enfatizó que ambos tienen una compatibilidad y muchas cosas a fin, pero habían podido verse en persona durante años.

Aseguró que cuando eran novios ella estaba en muchos programas en vivo de conductora por lo que se le dificultaba ir de gira con el cantante. Sin embargo, aclaró que nunca terminaron mal, por el contrario se llevaron muy bien y por eso seguían en contacto.

Finalmente, resaltó que nunca le importó ni le afectó ser mayor que Ricky Martin por seis años, mencionó que la gente es la que le afecta la diferencia de edad. Por el momento, el boricua no se ha manifestado tras las declaraciones de la presentadora.

Publicidad