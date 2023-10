Britney Spears revela la razón de por qué se rapó en 2007

Una noche de 2007, la intérprete de “Womanizer” entró en la peluquería Esther’s Haircutting Studio de Tarzana, California, y pidió que le raparan melena.

Britney Spears está a punto de publicar sus memorias el 24 de octubre, en las cuales hablará sobre su vida y explicará por qué se rapó en 2007.

“Cuando era pequeña me miraban mucho. Me miraban de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaba de mi cuerpo desde que era adolescente. Afeitarme la cabeza y hacer teatro eran mis formas de responder”, escribe la cantante en sus memorias, en el libro llamado “The Woman in Me” (La mujer que hay en mí), según un extracto publicado el martes por People.