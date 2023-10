Esme La Chapina se deja ver luego de haberse retirado los implantes de seno

Debito a una bacteria, la creadora de contenido guatemalteca tuvo que tomar una dura decisión.

Publicidad

Fue hace unos días atrás cuando Esme La Chapina confirmó que se retiraría los implantes mamarios que se había colocado. Por medio de las redes sociales, la joven afirmó que su situación se había complicado debido a una bacteria.

Todos los días y desde el hospital, la creadora de contenido compartía videos e historias de su avance. “A Dios sea la gloria. Le pido a Dios ya no volver a regresar (al hospital), no me gusta estar mala”, afirmó la guatemalteca en un posteo.

Cabe destacar que La Chapina afirmó que pese haberse retirado los implantes, se había realizado otro procedimiento. “Me hice un levantamiento de busto, así que no todo quedó perdido”, afirmó Esme en una historia de Instagram.

Fue hace unos días cuando la joven presumió su nueva figura, en donde se le puede ver arriba de su recién vehiculo estrenado. Asimismo, por medio de su cuenta de Tik Tok ha compartido vario videos en los que se le puede ver en ajustadas prendas.

Los fanáticos de Esme La Chapina no han dudado en llenarla de halagos por lo bien que luce actualmente. “Que bella quedaste”, “Te admiro por salir adelante”, “Muy guapa”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en redes sociales.

Esme La Chapina se une a las manifestaciones…

“Nos vemos dentro de un rato en la manifestación. Por mi salud no podré quedarme manifestando, pero logre reunir algo para que se refresque mi gente”, manifesto Esme, quien repartió bebidas entre los manifestantes. Actualmente, la joven cuenta con más de 180 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Dentro de su contenido no faltan las imágenes de su día a día, además de fotografías con las que promociona su contenido de OnlyFans.

Habrá que esperar que esperar que sorpresas tiene preparada la joven para sus miles de fanáticos que tiene en las redes sociales.

Publicidad