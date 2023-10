Gal Gadot y Madonna son señaladas por mostrar su apoyo a Israel

Gal Gadot, Madonna, Natalie Portman y otros famosos apoyan a Israel ante conflicto con Hamás.

Desde el sábado 7 de octubre, varias figuras internacionales han expresado su repudio por la invasión armada a Israel. Muchas celebridades han externado su apoyo al estado de Israel, sobre todo desde que el grupo militar Hamás atacó.

Las razones varían, ya que algunas figuras son israelíes, mientras que otras rechazan los ataques violentos. Sin embargo, las críticas en redes sociales no han cesado, porque algunos ignoran el trasfondo del conflicto y condenan a los palestinos.

Esto es lo que han dicho algunas figuras del mundo de la farándula como Gal Gadot, Madonna, Natalie Portman, Jamie Lee Curtis, Andy Cohen, Amy Schumer, entre otros sobre los ataques.

La actriz israelí Gal Gadot, conocida por su papel como la Mujer Maravilla, ha mostrado su apoyo en reiteradas ocasiones por su país natal. Incluso, su biografía de Instagram dice: “Yo estoy con Israel”.

“¡El mundo no puede quedarse impasible cuando ocurren estos horribles actos de terror!”, comentó en una de sus publicaciones. Además criticó el disparo de cohetes, asesinatos, rehenes y heridos en el país. También ha pedido a sus millones de seguidores que donen a organizaciones para apoyar a los israelíes.

Por su parte, Madonna también hizo público su apoyo condenando la situación en Israel. En un posteo extenso, indicó que le parece “desgarrador” que los niños sean agredidos en las calles.

“A todos los que están sufriendo o sufrirán por este conflicto. Estoy rezando por ti. Soy consciente de que esto es obra de Hamás y que hay muchas personas inocentes en Palestina que no apoyan a esta organización terrorista. Este trágico ataque solo causará más sufrimiento a todos”, agregó la cantante.

Sus publicaciones que han recibido comentarios de apoyo también tienen críticas. “Gal lleva años de no vivir en Israel no sé por qué tiene que comentar”, “De verdad es una guerra que no tiene sentido eso deberían de decir los famosos”, “En lugar de ponerse de un lado deberían pedir la paz”, fueron algunas reacciones.

