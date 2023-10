Eduardo Verástegui amenaza a activistas LGBT y ambientalistas

A través de sus redes sociales, Verástegui expuso “miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género”.

Eduardo Verástegui, aspirante a la Presidencia de la República de México, publicó un video en el que amenaza y llama terroristas a la comunidad LGBT y a los ambientalistas.

A través de sus redes sociales, Verástegui expuso “miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género”. En las imágenes se observa al ex integrante de Kairo disparar un rifle.

La publicación cuenta con millones de reproducciones y miles de compartidos.

“¡Calma, calma! No se me alarmen, no se me asusten, no se tomen el mensajito literalmente. ¿Ustedes no saben lo que es la sátira? Lo que estoy diciendo es que, con fuerza y con puntería, vamos a combatir la cultura y las políticas progres. De violencia, ustedes los progres son los expertos. El ladrón juzga por su condición”, escribió en sus redes.

“Leo que usted es un psicópata enfermo de odio. Pero bueno, es un claro ejemplo de lo que quiere vender como “político”. Un asco”, “Estos que dicen que van en nombre de Dios con el rosario en mano son un asco de gente”, “Odia a los homosexuales y él es uno”, “Creo que tiene tanto odio porque no puede decir que es gay”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

El aspirante a la Presidencia es también el líder del movimiento de ultraderecha Viva México, una organización creada en 2019 por el actor y la cual tiene como ejes fundamentales “defender a la familia y lograr un México renovado, donde se garantice la aplicación de justicia y elimine la impunidad”.

En diversas ocasiones, Verástegui se ha pronunciado en contra del aborto y el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes ya que se dice “un defensor de la vida desde su concepción, así como de la familia tradicional“, es decir, conformada por hombre y mujer.

Respecto a la identidad de género, el actor asegura que las legislaciones que defienden este derecho son “leyes perversas”.

Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género.

Los leo. pic.twitter.com/qGq6iqVL3h — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 9, 2023

