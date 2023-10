¿Se viene la boda? Karol G se luce como sensual novia en los Billboard

Este 5 de octubre en Florida se lleva a cabo los premios Billboard de la Música Latina 2023, galardones que reconoce el éxito de las ventas y la difusión de los artistas latinos.

Karol G sigue creando sensación. Con su álbum “Mañana será bonito“, además de convertirse en la primera mujer latina en alcanzar el número uno en Estados Unidos, ha entrado como un torbellino en la lista de nominados en los Billboard Latin Music con 13 nominaciones y una mención especial.

En total, estos premios otorgan 48 reconocimientos y algunos de los artistas con más nominaciones es Bad Bunny, Peso Pluma, Karol G, Grupo Frontera, entre otros.

La colombiana, que ya ha recogido cuatro Billboard Latin Music —dos en 2020 y dos en 2021—, es en esta edición la artista femenina con mayor número de opciones por su disco Mañana será bonito.

Al evento, Karol G decidió utilizar un vestido blanco con un escote pronunciado el cual resaltó su sensual figura. Ante ello, muchos fans comentaron que luce espectacular y parece una linda novia.

Karol G looks flawless at the Premios Billboard 2023 #Billboards2023 pic.twitter.com/66zCW9KuAO

— Karol G Charts (@ChartsKarolG) October 6, 2023