Luis Miguel brindará segundo concierto en Guatemala

Se confirma otro concierto de Luis Miguel en nuestro país después del histórico sold out de la primera fecha.

Publicidad

La presentación de El Sol de México está programada para el 27 de enero del próximo año y será parte de su gira “Luis Miguel Tour 2024”. Al momento que se anunció la preventa de las entradas las mismas se agotaron en menos de 24 horas.

Ahora, la promotora de eventos, Asa Promotions, cautivó a los fans guatemaltecos al confirmar que habrá una segunda fecha para otro concierto de Luis Miguel en el país.

De acuerdo con el póster compartido, el artista brindará otro concierto el 28 de enero de 2024.

“¡¡Segunda fecha confirmada en Guatemala!!! ¡No te quedarás con las ganas! Se confirma la segunda fecha de Luis Miguel después del histórico sold out de la primera fecha”, informaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Asa Promotions (@asapromotions)

Respecto a la venta de entradas, anunciaron que a partir del 6 de octubre estarán disponibles en el sitio de Ticketasa.

“Wow esto le dio sentido a mi vida”, “Ya no moriré hoy si a comprarla”, “La mejor manera de iniciar octubre”, “De verdad si usted puede pagar los dos días, no vaya, dejen espacio jajaja”, “Hoy si a comprar mi entrada y no esperar”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Lee también: ►Paro nacional: Lugares donde habrá bloqueos el lunes 2 de octubre

Mira también:

Publicidad