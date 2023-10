Fallece reconocido actor de la exitosa cinta “Lock, Stock and Two Smoking Barrels”

Además, de ser uno de los ladrones en “Lock, Stock and Two Smoking Barrels”, también brilló en otras producciones como "Mean Machine" y "Formula 51".

La mañana de este lunes, 2 de octubre de 2023, se dio a conocer el fallecimiento del actor británico, Jake Abraham, quien es mundialmente conocido por haberle dado vida al personaje de “Dean” en la famosa cinta de “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” , y según reportan, el histrión de 56 años perdió la vida debido a complicaciones de cáncer de próstata, enfermedad con la que luchaba desde hace algunos meses, por lo que esta desafortunada noticia ha causado una gran conmoción en el interior de la industria del espectáculo inglesa.

La noticia del desafortunado fallecimiento se dio a conocer a través del portal del diario británico de “The Guardian” donde también se informó que Jake Abraham se enteró que padecía cáncer desde principios de año, pero fue en julio cuando hizo pública la noticia y en aquel entonces el actor indicó que se sometería a cuidados paliativos debido a que dicho padecimiento había hecho metástasis y presentaba tumores en distintas zonas de su cuerpo como la columna, la cadera y en la vejiga.

Además de ser uno de los torpes ladrones en “Lock, Stock and Two Smoking Barrels”, Jake Abraham también brilló en otras producciones como “Mean Machine” y “Formula 51”, además, en la pantalla chica su trabajo en GBH de Channel 4 también será recordada como uno de sus mejores trabajos actorales.

Jake Abraham summed up the entire British class system in this scene. Always wondered if American audiences got the joke.

No other films over the past 25 years have more quotable dialogue than Lock Stock and Snatch.

Honing Scouse or Cockney accents depending on which film. pic.twitter.com/85zteI3wwn

