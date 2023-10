Locutora Danna Castillo sorprende con nuevo look

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar, y los comentarios elogiosos inundaron sus perfiles en redes sociales.

La carismática locutora de la YosiSideral 90.1, Danna Castillo, dejó a sus seguidores boquiabiertos al mostrar un sorprendente cambio de imagen. Acostumbrados a verla con su distintivo cabello rizado, Danna optó por lucirlo liso en los últimos días, desatando una ola de halagos en las redes sociales.

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar, y los comentarios elogiosos inundaron sus perfiles en línea.

Danna Castillo envía mensaje a quienes la critican

Sin embargo, Danna también aprovechó la ocasión para enviar un poderoso mensaje a quienes la critican sin conocerla. En una publicación reciente, la locutora compartió un mensaje conmovedor que decía: “Este post es para los que me tiran hate e insultan sin conocerme. Dejo el espacio para que saquen su frustración, digan de mí lo que quieran, tachen mi nombre a su gusto y gana”.

En un tono lleno de comprensión, Danna continuó: “Entiendo que su vida no es tan perfecta como quisieran, sus valores no están tan formados como deberían o su educación y respeto no están como desearían y LO COMPRENDO”.

Danna Castillo culminó su mensaje con una lección de empatía y resiliencia al recordar un ejemplo de amor y tolerancia: “Si a Jesús lo abofetearon y Él puso la otra mejilla sabiendo que era bueno, pues les dejo este espacio especial para ustedes y saquen su odio sin fundamento hacia mí. ☺️ No soy todo lo que ves… Pero tampoco ves todo lo que soy”.

