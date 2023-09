Fuerte acusación contra Emma Roberts por parte de otra actriz

Emma Roberts acapara las miradas por fuerte acusación.

La actriz Emma Roberts es acusada de transfobia por su compañera de “American Horror Story: 1984”, Angelica Ross, durante el rodaje de la serie. El episodio habría ocurrido hace cinco años. Ross reveló a través de su Instagram que tuvo un roce con Roberts en 2019, durante la grabación de dicho filme.

De acuerdo con lo expresado por la actriz y activista por los derechos de las personas trans, la situación la dejó “con la sangre hirviendo”, pues, además de crear un ambiente laboral hostil, Emma también le hizo “misgender“, término utilizado cuando una persona se refiere a otra utilizando un género diferente con el que ésta realmente se identifica o se siente cómoda.

so that’s what’s going on behind #RyanMurphy ‘s production. people wearing racist t shirts and emma roberts making THE most transphobic shit to Angelica Ross. oh you are DONE pic.twitter.com/i3Q5uJWiot

— 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) September 20, 2023