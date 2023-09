Fue de las favoritas en Televisa, sufrió accidente y ahora vende comida en la calle

La famosa rompió el silencio y habló sobre los problemas que enfrenta.

Los seguidores del mundo del espectáculo quedaron en completo shock después de que una de las estrellas más destacadas de Televisa de hace unos años concediera una entrevista en la que habló de los fuertes problemas económicos que enfrenta tras no ser considerada para algún proyecto de televisión.

Fue durante una charla con el programa matutino “Sale El Sol” donde la también actriz decidió romper el silencio para hablar de su actual situación financiera, revelando que se vio obligada a retirarse de las cámaras para comenzar un nuevo proyecto como vendedora de comida.

Tras destacar en programas como “Los Polivoces”, “La carabina de Ambrosio” y “Nosotros los guapos”, la primera actriz, Lucila Mariscal, famosa por su personaje como “Lencha”, confesó que actualmente vende comida para cubrir los gastos que tiene día con día.

En la entrevista, la famosa de 81 años de edad detalló que desafortunadamente no ha podido regresar a la actuación de teatro y televisión, por lo que tomó la decisión de abrir su negocio “El rincón de las cazuelas”, ubicado en el sur de la Ciudad de México.

En este sentido, Mariscal contó que ella es la encargada de atender y preparar algunos de los platillos que se ofrecen en el negocio de comida. Incluso dijo que suele caracterizarse como su famoso personaje “Lencha” para atraer a la mayor cantidad de clientes posibles.

Finalmente, “Lencha” dijo que durante el tiempo que triunfó en la pantalla chica y en el teatro no entraba a la cocina, pero después de cambiar su situación económica optó por emprender en un nuevo negocio. Durante la mañana vende desayunos y en la tarde comida corrida.

“A mí a la cocina, antes, no me gustaba ni entrar y ahora no salgo de ella”, apuntó.