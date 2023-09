La cirugía fetal urgente a la que se sometió Kourtney Kardashian

Travis Barker abandonó abruptamente su gira por Europa, ahora se reveló que le emergencia era salvar a su bebé.

Hace unos días, Kourtney Kardashian fue captada saliendo de un hospital acompañada de su esposo. Ahora reveló que tuvo que someterse a una cirugía fetal urgente para poder salvar la vida de su bebé.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la socialité terminó con las especulaciones sobre lo que había pasado hace una semana, cuando su esposo Travis Barker tuvo que viajar desde Dublín a Los Ángeles, por una emergencia.

Como alguien que ha tenido tres embarazos muy fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo a entrar en una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a entender ese sentimiento de miedo. Tengo un nuevo entendimiento y respeto por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés mientras están embarazadas.

Tras pasar la emergencia familiar, el baterista de Blink 182 afirmó que la gira se reanuda este viernes:

Es importante mencionar que ninguno ha dado más detalles de lo que le ocurrió al bebé para que tuviera que ser intervenida de emergencia. Kourtney Kardashian está esperando a su cuarto hijo a sus 44 años.

God is great. I flew home for a life-threatening emergency surgery for our baby that I’m so grateful went well. I want to say thank you for all the support. Tour resumes Friday.

— Travis Barker (@travisbarker) September 6, 2023