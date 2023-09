Anitta hace perder su tanga en su trasero de manera explícita

La cantante paralizó por completo las redes con las atrevidas fotos que compartió en su Instagram.

Una vez más, Anitta ha dejado en shock a sus fanáticos con sus recientes imágenes colgadas en Instagram. En esta ocasión, la joven originaria de Brasil dejó ver sus curvas traseras de una forma atrevida.

Atraviada con una tanga de hilo de lona, la artista dejó expuesto su trasero sin censura alguna. La fotografía llegó a complementar una colección de imágenes en las que presume varios momentos de su vida.

Hasta el momento, el número de likes alcanzaba el más del millón, cifra que continuaba en aumento. “Estas que rompes todo”, “Que forma de seducirnos”, “Nos enloqueces”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en la sección de comentarios.

Recientemente, la intérprete de “Envolver” confesó que sufrió una dura crisis de salud el año pasado. “El año pasado me puse muy enferma, no descubrían que tenía”, dijo la artista en una conferencia de prensa.

Además, agregó: “Estuve en el hospital por cinco meses, no podía trabajar, no pude aprovechar el crecimiento que me dio ‘Envolver’”.