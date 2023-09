Maribel Guardia aparece mostrando ropa interior y fans notan algo extraño

La actriz apareció presumiendo cuerpazo en un vestido de hoyos dejando ver de más, pero la atención se enfocó en otra cosa.

Vaya revuelo el que causó Maribel Guardia en su reciente aparición en redes sociales, pues se lució más guapa que nunca y con su look bastante atrevido y sexy.

Para lograrlo, la actriz y cantante apostó por un candente y ajustado vestido negro, cuya falda de hoyos dejaba ver su ropa interior del mismo tono, algo que enamoró a sus miles de fans.

“Ay este modelito tan atrevido😁 me lo puse para la foto, pero las chicas lo usan ahora para ir a bailar jajajaja total me di el gusto de ponérmelo @ronaldoanzuresmx 💃🏻 #outfitoftheday #look #lunes #zapatos diferentes jiii 😁”, escribió.