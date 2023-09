“The Killer”, con Michael Fassbender, en la Bienal de Venecia

Fassbender es conocido por grandes éxitos de taquilla con la franquicia "X-Men" y por sus roles como "12 años de esclavitud", "Hunger" o "Macbeth".

El actor germano-irlandés Michael Fassbender regresó a la pantalla grande en el Festival de Cine de Venecia el domingo después de años de inmersión en el mundo de las carreras, con el rol de un asesino a sueldo en “The Killer”, de David Fincher.

Producida por la plataforma Netflix, la película describe las vicisitudes de un sicario que falla un atentado, lo que le acarrea graves consecuencias personales.

Fassbender es conocido por grandes éxitos de taquilla con la franquicia “X-Men” y por sus roles como “12 años de esclavitud”, “Hunger” o “Macbeth”.

En 2017 anunció que quería dedicarse al automovilismo profesional. Participó en el Ferrari Challenge y más tarde se enroló en la European Le Mans Series.

“Si no hubiéramos podido encajar en su agenda, entre dos temporadas de carreras, probablemente no hubiéramos hecho la película”, declaró en rueda de prensa Fincher.

El papel era para un actor amenazante pero no “demasiado aterrador”, explicó el director.

“Me gusta mucho la idea de que alguien vea esta película y se ponga nervioso por la persona que está detrás de él en la fila de un Home Depot [almacenes de bricolaje]”, bromeó Fincher.

“The Killer” es una película de venganza oscuramente cómica, en la que el pistolero interpretado por Fassbender intenta mantenerse concentrado y profesional, pero se ve constantemente obligado a improvisar a medida que los acontecimientos se salen de control.

THE KILLER, starring Michael Fassbender, is in select theaters October and on Netflix November 10.

