Irina Shayk es captada en topless en sus vacaciones con Bradley Cooper

La modelo compartió una serie de fotografías donde posaba semidesnuda entre unas rocas y lo que parece ser un lago.

Irina Shayk vuelve a ser el centro de la atención y no por los rumores de un romance con Tom Brady, si no por sus vacaciones hot al lado de su ex, Bradley Cooper.

Si bien la modelo y el actor siempre se han mostrado cerca por su hija de 6 años, compartiendo paseos, fiestas escolares y algunas compras, dejó en shock a todos que decidieran irse de vacaciones.

Aunque ninguno de los dos han hablado al respecto pero sí lo hicieron una serie de fotografías que ella subió a su cuenta de Instagram este fin de semana.

Se trata de imágenes que curiosamente coincidieron con un posteo que el actor de ¿Qué pasó ayer? realizó en sus redes.

Mientras que la modelo se mostró muy sensual posando en topless entre unas rocas gigantes frente al mar, Cooper se mostró recostado sobre un kayak en un terreno de playa similar al que publicó su ex.

Una fuente allegada señaló que el actor se siente afectado con el posible noviazgo de su ex el exmariscal de campo de la NFL que estuvo casado durante 13 años Gisele Bündchen.

Irina Shayk y Bradley Cooper iniciaron su noviazgo en 2015. Luego le dieron la bienvenida a su hija Lea De Seine; sin embargo, después de cuatro años de estar juntos anunciaron su separación

Desde entonces, ella ha sido vinculada con varias figuras del ambiente. El último rumor que la relaciona con Tom Brady parece estar perdurando en el tiempo.

Tom Brady and new love Irina Shayk enjoy a romantic 48-hour rendezvous as they 'hole up' in a swanky London hotel amid hot new relationship pic.twitter.com/UYY0UPSjtk

— ESPN Big Wig (@ESPNsavages) August 21, 2023