¿Tú qué opinas? Ellos fueron los mejores y peor vestidos de Premios Estela

Varias estrellas musicales deslumbraron en la séptima edición de los premios que reconocen el talento nacional.

La noche del domingo 27 de agosto, se llevó a cabo una edición más de los Premios Estela en Santo Domingo del Cerro, en La Antigua Guatemala. Varios fueron los artistas y grupos nacionales que se hicieron presentes en el icónico lugar para vivir de cerca la ceremonia.

Mientras que algunos sorprendieron con sus galas, hubo otros, que según los internautas “no les atinaron a los vestuarios”. Para muchos, la cantante Ferxa fue una de las que no le logró “atinar” al vestuario que eligió para el evento.

Asimismo, y a pesar de que los brillos están de moda, la invitada Nicky Rúdete no terminó de convencer por las diferentes combinaciones que hizo con su look. Por su parte, la cantante y actriz Noris Barrios también no convenció a los cibernautas con su vestido color rosa.

Christa Marena fue otra de las cantantes que asistió al evento, sin embargo, su vestido “no era acorde al evento”, afirmaron algunos fans.

Los que sí le atinaron en Premios Estela…

Pero hubo otros que se robaron suspiros y se llevaron los aplausos por lo atinado que lucieron con sus looks. Dentro del listado destacó la cantante guatemalteca Stephanie Zelaya, además de la presentadora Brenda Hughes.

Otra famosa que se ganó los aplausos de los internautas fue la actriz guatemalteca María Mercedes Coroy.

Asimismo, a este listado se une la intérprete de canciones como “Casi algo” y “No me hace falta”, Van Chomali. Del lado masculino podemos destacar a los integrantes de Filoxera, además de Javier Garistú y Voelin.

Cabe destacar que lo largo del evento se hicieron entrega de más de 40 estatuillas a empresa, personalidades y empresas. Esta es la edición número siete de los premios que reconocen el talento nacional y centroamericano.

Muchas felicidades a todos los que se hicieron acreedores a alguna estatuilla de Premios Estela.

