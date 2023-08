Famosa actriz es víctima de acoso durante evento en vivo

Tras darse a conocer las imágenes, usuarios en internet confirmaron que el hombre en el video es Chad Michael Busto, quien ha sido señalado de acosar a Amber Heard.

La actriz estadounidense Drew Barrymore vivió un momento aterrador durante un evento en Nueva York. Un hombre intentó subir al escenario mientras ella conversaba con la cantante Reneé Rapp, diciendo: ‘Sabes quién soy’.

Estos hechos se dieron a conocer a través de un video que circula en redes sociales. En el video, se puede ver a Barrymore hablando con Rapp cuando, de repente, un miembro de la audiencia grita el nombre de la actriz. Ante esto, Drew interrumpe su conversación con un gesto de sorpresa y dice: ‘Oh, Dios mío, sí. Hola’.

Acto seguido, se ve cómo Reneé Rapp se remueve en su asiento y ambas miran hacia el lado izquierdo del escenario donde se puede ver al hombre, quien ha sido identificado como Chad Michael Busto, avanzar hacia ellas.

A Drew Barrymore stalker was escorted out of her 92NY event with Reneé Rapp after rushing the stage. pic.twitter.com/8FKqaWzgU8

Justo cuando el hombre se encuentra más cerca de Barrymore, este le grita su nombre completo y Reneé se pone de pie para escoltar a Drew fuera del escenario y que la seguridad interviniera para impedir que el hombre se acercara aún más.

Sin embargo, el sujeto volvió a gritar a la actriz de cintas como “Como si fuera la primera vez”: “Necesito verte en algún momento mientras estés en Nueva York”.

Tras darse a conocer las imágenes, usuarios en internet confirmaron que el hombre en el video es Chad Michael Busto, quien ha sido señalado de acosar a la actriz Amber Heard.

DREW BARRYMORE'S STALKER (CHAD MICHAEL BUSTO) HAS NOT BEEN ARRESTED. HE IS RIGHT NOW TWEETING ABOUT HER AND HOW HE IS TRYING TO GET TO HER HOUSE!!!!@TMZ @nypost @PageSix #chadmichaelbusto pic.twitter.com/4FsI5k4RoA

— Katie C Mayers (@KatieCMayers) August 24, 2023